هبة عوف تحذر من الجلوس فى أماكن شرب وبيع الخمور والحشيش

حذرت الدكتورة هبة عوف، استاذ التفسير جامعة الأزهر، الداعية الإسلامية، من الجلوس فى اماكن بيع او شرب الخمور بكل أنواعها، لافتة إلى أن الإنسان عليه إلا يقرب هذه الأمور كما حذرنا من هذا الله سبحانه وتعالى في كتابه القرآن الكريم.





وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "الامور تطورت الان فهناك خمور تذهب العقل عبر الدخان فى اشارة منها الى الحشيش، الذى قد يؤثر على المحيطين بصورة سلبية، لكن علينا اجتنابهم وليس الدخول معهم فى معارك لوقفهم عن ما يفعلون، لان هذا امر يخص الاجهزة الامنية".









قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخمر كل ما خالط الرأس، موضحًا أن الخمر كل يؤثر في التفكير العقلي.

وأكد "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن صور الخمر عديدة، حيث إنها ومن الممكن أن تكون في صورة غاز أو سائل أو صلب، موضحًا: "الخمر ممكن يكون غاز يتنفسه الإنسان".





وأوضح الجندي، أن كل أنواع الخمور حرام، متابعًا: "مفيش فرق بين البيرة والحشيش.. دي أسماء أنتوا قلتوها"، موضحًا أن شارب الخمور كشارب الشئ "النجس"، مشيرًا إلى أن الخمور أكل من صنع الشيطان، شرب الخمر نجاسه، ولابد من الاجتناب، مؤكدًا أن الاجتناب أكثر معنيه من التحريم.

وتابع: "رغم هذا لا يمكن الاعتداء على شارب الخمر من أجعل تغيير المنكر.. ولي الأمر هو فقط من يسأل عن تغيير المنكر".





حكم العمل في محل يبيع الخمور





قال الشيخ أحمد نصر الدين، من علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإعانة على المعصية لا تجوز بأي حال من الأحوال.





وأشار«نصر الدين»عبر فيديو البث المباشر لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على صفحته الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في تجهيز مكان يقدم الخمور؟ إلى أنه في حال تيقن العامل أو الحرفي من أن العمل المطلوب منه أداءه؛ لتجهيز مكان لبيع الخمر أو أي مكان يعصى فيه الله؛ لا يجوز له العمل فيه أو إعانة صاحب هذا المكان على ما نهى الله ورسوله عنه.





ونصح السائل بترك العمل وأن الله رزاق وسيبدله خيرًا مما تركه من أجله.