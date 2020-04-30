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فن

لاميتا فرنجية تنشر صورة أثناء تناولها مكرونة اسباجيتى

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:10 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام.


وظهرت لاميتا فرنجية، بصورة جريئة، داخل أحد منازلها وهى تتناول مكرونة اسباجيتى، وتركت شعرها الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية وضعت لاميتا فرنجية بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها الحادة، بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.





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