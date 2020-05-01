اليوم.. عمال مصر يحتفلون بعيدهم السنوي .. نواب: قانون العمل الجديد يحفظ حقوقهم.. ينص على الإنتاج مقابل الأجر.. ولن يكون هناك فصل تعسفي للعامل

برلماني: لا تعديلات على قانون العمل الجديد
نائبة: حل مشاكل ساعات الرضاعة وإجازة الوضع في قانون العمل الجديد
قوى عاملة البرلمان تزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص
تحتفل مصر والعالم اليوم 1 مايو بعيد العمال، وينتظر ملايين العمال فى مصر إصدار البرلمان لقانون العمل الجديد الذى سيحافظ على حقوقهم المشروعة ، فى ظل تعرض العديد من العمال للفصل التعسفى بدون وجود أى رادع، ويعتبر قانون العمل الجديد هو طوق النجاة لعمال مصر لتحسين مستوى معيشتهم ولكي يحيوا حياة كريمة.
قال النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ولولا الظروف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا لكان تم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه ليس هناك أى صحة لما يدور حول وجود تعديلات على قانون العمل الجديد، لكن تم الاتفاق على مواد مشروع القانون الذى انتهت اليه اللجنه عند مناقشته.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه كان واجبا علينا أن نعد قانونا موحدا للعمل يضم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أننا قررنا ان نعد قانون يستمر لفترة طويلة حتى 20 عاما، وتناول 5 أبواب أخذت وقت طويل من عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى.
وأوضح أن هناك مواد تتحدث عن تشغيل النساء وتشغيل الأجانب والإضراب السلمى الذى لا يضر بالمنشأة ولا يترتب عليه عنف أو تخريب والفصل من العمل وتحصين العمل ضد أى ظلم أو جور، بالإضافة إلى تشغيل الأطفال بمعنى تأهيل الأطفال للعمل فى الإجازات والعطلات، وتم تحديد مواصفات عمل الطفل مثل السيدات، حتى لايتم اتهامنا بتشريع قانون يدعو لتسرب الأطفال من التعليم.
وهنأت النائبة سماح سعد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان عمال مصر بمناسبة عيدهم، مشيرة إلى أن قانون العمل الجديد الذى سيصدره البرلمان قريبا حفظ حقوقهم، حيث نص على تحويل إصابة العمل التى يصاب بها العامل للجنة الطبية المختصة لبيان حالته حسب الإصابة ، بحيث لاتكون هناك إجراءات روتينية تعرقل صرف الإعانة والتأمين بدل الإصابة.
وأضافت سماح سعد لـ"صدى البلد" أن القانون نص أيضا على صرف المعاش للشخص المستحق، وان يتم صرف ومصاريف الجنازة لأسرة العامل المتوفى بدون تأخير.
وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون العمل الجديد حل مشاكل السيدات العاملات والتى تتمثل فى توفير بدل ساعتين رضاعة وأجازة الوضع، وأكد عليها.
وقال النائب جمال عقبى ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون العمل الجديد نص على أن الإنتاج مقابل الأجر ، وليس هناك أى فصل تعسفى للعمال ، كما أن حقوق العمال محفوظة.
كما أشار عقبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون العمل الجديد منح عمال القطاع الخاص كافة حقوقهم بشكل كامل ، بحيث يحصلوا على حقوقهم و يؤدوا ما عليهم من واجبات.
ووجه عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان رسالة لعمال القطاع الخاص قائلا: "ابشر عمال القطاع الخاص ..هتاخدوا حقوقكم اكتر من القطاع العام ..وعلى اد مجهودك هتاخد حقك".
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.