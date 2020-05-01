اليوم.. عمال مصر يحتفلون بعيدهم السنوي .. نواب: قانون العمل الجديد يحفظ حقوقهم.. ينص على الإنتاج مقابل الأجر.. ولن يكون هناك فصل تعسفي للعامل

برلماني: لا تعديلات على قانون العمل الجديد

نائبة: حل مشاكل ساعات الرضاعة وإجازة الوضع في قانون العمل الجديد قوى عاملة البرلمان تزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

تحتفل مصر والعالم اليوم 1 مايو بعيد العمال، وينتظر ملايين العمال فى مصر إصدار البرلمان لقانون العمل الجديد الذى سيحافظ على حقوقهم المشروعة ، فى ظل تعرض العديد من العمال للفصل التعسفى بدون وجود أى رادع، ويعتبر قانون العمل الجديد هو طوق النجاة لعمال مصر لتحسين مستوى معيشتهم ولكي يحيوا حياة كريمة.



قال النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ولولا الظروف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا لكان تم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان.





وأشار زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه ليس هناك أى صحة لما يدور حول وجود تعديلات على قانون العمل الجديد، لكن تم الاتفاق على مواد مشروع القانون الذى انتهت اليه اللجنه عند مناقشته.



