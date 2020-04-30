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فن

الحلقة 7 من مسلسل البرنس.. وفاة نجلاء بدر ودخول محمد رمضان في غيبوبة

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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شيري نبيل
شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها تنفيذ أخ "رضوان البرنس" محمد رمضان مخططًا لقتله، والذى نفذه "رأفت" زوج شقيقته بعد قيادته لسيارة نقل وقام باصطدام سيارته أثناء سيره على الطريق، رغم أن "رضوان" كان يتحدث وقتها بأنه سيكسر وصية والده ويعطى أشقاءه حقوقهم من الميراث.

وحضرت الشرطة والنيابة لمعاينة مكان الحادثة، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم الى المستشفى، وحضر أشقاؤه وأهله بعد إبلاغ الشرطة لهم بالحادث، وأبلغهم بأن "رضوان" في العمليات نتيجة لنزيف حاد بعد إصابته بجرح في البطن، والطفلة بصحة جيدة، وفى الجانب الآخر توفيت الزوجة "لبنى" نجلاء بدر ابنها "سيف"، نتيجة الحادث.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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