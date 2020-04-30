مدينة زويل تنتج أول كابينة بصناعة مصرية لحماية الأطقم الطبية.. فيديو

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن إنشاء كابينة الكشف الطبي لفيروس كورونا، والتي من خلالها يتم إجراء عزل تام للفريق الطبي عن المحيط الخارجي لعدم تلوث الكابينة من الداخل، كما يتم التعقيم الكامل للفريق الطبي المستقبل للحالات، باستخدام أدوات عازلة للفريق الطبي حرصا علي السلامة، بالإضافة إلى الكشف المبدئي من خلال قياس درجة حرارة الجسم.









وأوضح مصدر بالمدينة لصدى البلد، أنه تم أخذ مسحة لتحضير عينة التحليل الخاص بالفيروسات، ويتم تعقيم الأدوات المستخدمة بين كل شخص والآخر، كما يتم التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية عند تبديل الطاقم الطبي، ومرحلة التعقيم هي مرحلة دورية وتتم بصورة منظمة للتأكد من السلامة، مشيرا إلى أن الكابينة صنع مصري حيث تبلغ التكلفة الخاصة بها 30 ألف جنيه.





وكان الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، قد قال إن جامعة زويل تهتم بتوفير التعليم العملي للطلاب بالمعامل، مؤكدا أن الجامعة حريصة على اختيار المبتكرين والموهوبين.





وأضاف "شريف صدقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن طلاب جامعة زويل متفوقون ولدينا وحدة لتوظيف الطلاب ونخطط لمستقبلهم.





وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إلى أن الخريجين من جامعة زويل يتم توظيفهم بعد 3 شهور فقط من التخرج، مؤكدا أن جامعة زويل دليل على أن هناك تعليما جيدا في مصر وتحتل مركز متقدم جدا في وقت جامعات أجنبية تسعى إلى عمل اتفاقيات وشركات.



