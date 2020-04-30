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فن

بمكياج جذاب.. جيسي عبدو تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:46 م
جيسي عبده
جيسي عبده
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محمد بدران
نشرت جيسى عبدو، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.


وظهرت جيسى عبدو، بإطلالة أنيقة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على الماكياج الجذاب مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الطوبى، وماسكارا سوداء للعيون.


كما ارتدت قبعة وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.


وعلقت جيسي على الصورة قائلة "نعم اشتقت اليكم جميعا" نالت إعجاب متابعيها.


وقدّمت جيسي عبدو خلال مشوارها الفنى حتى الآن، 20 مسلسلًا، منها 2 مصريان هما "اتهام" مع حسن الرداد وميريام فارس، و"سك على إخواتك" مع على ربيع الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2018.


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