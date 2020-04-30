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أخبار البلد

نقيب الصحفيين: إجراءات إضافية لتسهيل المساهمة في "حساب الطوارئ والحالات الحرجة"

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أصدر نقيب الصحفيين ضياء رشوان بيانا تكميليًا للبيان الصادر ظهر اليوم بشأن إنشاء حساب "الطوارئ والحالات الحرجة" بنقابة الصحفيين، للإجابة عن استفسارات عديدة حوله، وتضمن التوضيحات التالية:

أولًا: يمكن للزملاء إرسال صور الاستمارات الموقعة منهم إما بطريق الواتساب أو الإيميل، على أن يسلموا أصل الاستمارة فيما بعد بمقر النقابة أو يقوموا بإرسالها بالبريد المسجل:
الإيميل:
الواتساب؛
0 128 0992299
ثانيا: بناء على رغبة بعض الزملاء في المساهمة بخصم مبلغ يزيد عن الخمسين جنيها شهريا من بدلهم ولمدة أطول من 12 شهرا، سيتم وضع استمارة أخرى مفتوحة المبلغ والمدة ليحددهما من يرغب من الزملاء، ويقوم بإرسالها بالطرق الموضحة عاليه.

ثالثا: لمن يرغب من أعضاء النقابة وغيرهم في المساهمة بالحساب مباشرة، سيتم إعلان اسم البنك ورقم الحساب به مساء الأحد القادم 3 مايو.
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