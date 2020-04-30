نادي القضاة يدين حادث بئر العبد الإرهابي: أكبر دليل على العقول المغيبة للإرهابيين

أدان مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن؛ بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد ما أسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة البواسل.





وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة أن النادي أعرب عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء وخالص دعائه أن يمن على المصابين بالشفاء.





وأضاف النادي في بيانه: «فإنه يؤكد على أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة في هذا الشهر الفضيل لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان».





وأكد نادي القضاة تضامنه مع رجال القوات المسلحة البواسل في جهودهم الكبيرة لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه من هذا الإرهاب الأسود؛ مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها.



