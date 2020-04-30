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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تنعى شهداء بئر العبد: راية الوطن ستظل خفاقة فى السماء

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نعت الهيئة الوطنية للصحافة شهداء الوطن الأبرار الذين استهدفتهم اليوم قوي الشر والأيادي الغادرة جنوب مدينة بئر العبد ، وتدعو المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة ، ان هذا الوطن ستظل اعلامه مرفوعه ورايته خفاقة فى السماء ، بفضل رجال اشداء عاهدوا الله ان يطهروا ثراه الطيب من دنس الارهاب ، داعين المولي عز وجل ان يسدد خطاهم ويحفظهم.


يذكر: أن ضابطا وصف ضابط و8 جنود استشهدوا مساء الخميس 30 أبريل 2020، إثر إنفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بإحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
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