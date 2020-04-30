الوطنية للصحافة تنعى شهداء بئر العبد: راية الوطن ستظل خفاقة فى السماء

نعت الهيئة الوطنية للصحافة شهداء الوطن الأبرار الذين استهدفتهم اليوم قوي الشر والأيادي الغادرة جنوب مدينة بئر العبد ، وتدعو المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.





وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة ، ان هذا الوطن ستظل اعلامه مرفوعه ورايته خفاقة فى السماء ، بفضل رجال اشداء عاهدوا الله ان يطهروا ثراه الطيب من دنس الارهاب ، داعين المولي عز وجل ان يسدد خطاهم ويحفظهم.







