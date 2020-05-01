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أخبار البلد

نقيب الأطباء البيطريين ينعى شهداء بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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محمد غالي
تقدم دكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب نياية عن الاطباء البيطريين فى مصر بخالص العزاء لأسر شهداء حادث بئر العبد بالعريش والذين استشهدوا إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

صرح العامرى ان الإرهاب الأسود لن يحول مصر  حكومة وشعبا عن طريقهم لتطهير مصر من الإرهاب والعمل على تقدم ورفعة الوطن، ودماء الشهداء الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه، وستظل بطولتهم دائما في قلب  كل مصري، ونثمن دور القوات المسلحة والشرطة فى الدور العظيم الذى يقومون به ونقف ورائهم ونقدر مجهوداتهم الكييرة، و ندعوا الله عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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