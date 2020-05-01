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فن

رحم الله شهداء الوطن .. أحمد صلاح حسني ينعى شهداء بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:05 ص
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
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سعيد فراج
حرص الفنان أحمد صلاح حسني على نعي، شهداء حادث بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة  بأحد المركبات المدرعة. 

وكتب أحمد صلاح حسني، عبر تويتر، قائلًا: «رحم الله شهداء الوطن ... #شهداء_الوطن»، لتنهال عليه التعليقات والردود الحزينة. 

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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