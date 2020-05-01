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فن

غادة عبد الرازق تنعى شهداء القوات المسلحة

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:26 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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محمد بدران
نعت الفنانة غادة عبد الرازق شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة  بإحدى المركبات المدرعة. 


ونشرت غادة صورة وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "‏ اللهم ارحم الشهداء اليوم #حسبى الله ونعم الوكيل #مصر#جيش مصر #شهداء سينا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😞😞".


يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  ان الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 


وأك أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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