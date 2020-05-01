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مرأة

7 استخدامات لـ زيت اللافندر.. يحل العديد من مشاكل الشعر والبشرة

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

إذا كنت تبحثين عن مكوّن طبيعي واحد كفيل بحل أكثر المشاكل التجميليّة شيوعًا، فاعلمي أنه زيت اللافندر الأساسي الذي يتمتع بفوائد عديدة في مجال العناية بالشعر والبشرة. 


تعرفي فيما يلي على أفضل 10 استعمالات له في المجال التجميلي، وفقا لعربية النت..

1- لفكّ تشابك الشعر:

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح، 5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي، و6 ملاعق كبيرة من الماء. ضعي الخليط في عبوة رذّاذة واستعمليه لرشّ شعركِ الرطب بعد غسله، ثم اتركي الشعر يجفّ في الهواء الطلق. فهذه الخلطة كفيلة بتمليس شعركِ وزيادة لمعانه.

 

2- للتخلّص من القشرة:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون والمقدار نفسه من عصير الليمون مع 5 قطرات من زيت اللافندرالأساسي. دلّكي فروة الرأس بهذا الخليط جيدًا واتركيه على الرأس لمدة ساعة على الأقل قبل شطفه جيدًا بالماء ثم غسل الشعر بالشامبو الذي تستعملينه عادةً. يمكنكِ ترك هذا الخليط على الشعر طوال الليل للحصول على نتائج سريعة في مجال القضاء على القشرة. كرري استعمال هذه الخلطة مرة أو مرتين أسبوعيًا.

3- للحدّ من تساقط الشعر:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع، 5 قطرات من زيت اللافندرالأساسي ومحتوى كبسولة من فيتامين E. فزيت اللافندر الأساسي معروف بخصائصه المضادة لتساقط الشعر وتعزيز نموّه فيما يعمل زيت الخروع وفيتامين E على تأمين التغذية الضروريّة لبصيلات الشعر. دلّكي فروة رأسكِ بهذا الخليط واتركيه عليها طوال الليل قبل شطفه بالماء وغسل الشعر بالشامبو الذي تستعملينه عادةً. كرري استعمال هذه الخلطة مرتين أسبوعيًا.

 

4- للحدّ من توسّع المسام:

اخلطي 50 ملليلتر من ماء الهاماميليس مع 10 قطرات من  زيت اللافندر الأساسي. ضعي هذا الخليط في عبوة رذّاذة ليسهل رشّه على بشرة الوجه واتركيه يجفّ في الهواء الطلق دون مسحه أو شطفه، فهو مثاليّ للبشرات الفاقدة للحيويّة. لماء الهاماميليس وزيت اللافندر خصائص مطهّرة ومرطّبة تساهم في محاربة توسّع المسام وجفاف البشرة. كما أنها تعمل على تقشير الخلايا الميتة عن سطحها. استعملي هذا الرذاذ بشكل يومي على بشرتك الدهنيّة أو المختلطة.

5- لمحاربة الزيوان:

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، 5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي، و3 قطرات من زيت الورد الأساسي. ضعي الخليط في عبوة زجاجيّة مزوّدة بقطّارة واستعمليه على البشرة مرتين يوميًا كما تستعملين المصل التجميلي، فمكوّناته تتمتع بخصائص مجددة للبشرة ومقشّرة للخلايا الميتة عن سطحها. وهو مثاليّ لعلاج مشكلة الزيوان الذي يعكّر صفو البشرة.

6- لتعزيز نضارة البشرة:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، 4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي، 4 قطرات من الليمون الأساسي، وملعقة صغيرة من السكر البني. من شأن هذه الخلطة أن تساهم في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة عن سطحها. يكفي تدليك البشرة بهذا الخليط لبضع دقائق ثم تركه عليها لمدة نصف ساعة قبل شطفها بالماء. يُنصح باستعمال هذه الخلطة مرة أسبوعيًا لتعزيز نضارة البشرة.

 

7- لمحاربة الهالات الداكنة:

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، ملعقة صغيرة من جل الصبار، و5 نقاط من  زيت اللافندر الأساسي. دلّكي محيط عينيكِ بهذا الخليط واتركيه لحوالى عشرين دقيقة قبل شطفه بالماء. يمكن استعمال هذه الخلطة أيضًا كقناع ليليّ يترك على البشرة أثناء النوم، على أن يتم استعماله كعلاج يومي للحصول على نتائج سريعة. يساعد هذا الخليط على ترطيب منطقة محيط العينين والوقاية من التجاعيد المبكرة التي يسببها جفاف الجلد، كما أنه يؤمّن وقاية من البقع والجيوب، والهالات الداكنة التي تظهر في منطقة محيط العينين
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