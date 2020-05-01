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أخبار العالم

أمريكا.. إجمالي وفيات كورونا يصل إلى 62906 حالات

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 62906 حالة. 

وأشارت الجامعة إلى أن الولايات المتحدة سجلت 2053 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

وفي وقت سابق، توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يصل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.

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