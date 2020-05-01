شاهد عيان الحلقة 7 .. محمد لطفى يضع حسن الرداد فى مأزق

تكتشف ليلى أن لا احد يحاول اختطاف خديجة ابنة عمر وندى بينما تظل الكوابيس تطاردها كل ليلة .



ويعترف وهيب العزازي في الأردن لعمر بأنهم لم يقتلوا زوجته ندى وأنهم خطفوها لأنها كانت تعمل على ملف يضر بهم وبمصالحهم.

ويساومه على حياة ندى ويطلب منه أن يحمي شريكه مقابل أن يعود بزوجته وإذا فعل غير ذلك لن يعطيها له.



ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، ومحمد لطفي، وهنا شيحة، وبسمة، وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.



