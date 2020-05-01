مسلسل الفتوة الحلقة 8 .. مى عمر تكشف حقيقة من أنقذها

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال بمشهد رومانسي بينه وبين " ليل " مي عمر .





وكشفت له مي عمر عن معرفة سره وحقيقة زى الملثم الذي يستخدمه في نيل حقوق الناس ورد مظالمهم .





وتكشف معرفتها بأنه أنقذها من الخطف وأنها لن تنسي له هذا الفعل.

الفنانة عايدة رياض إم " عزمي " أحمد صلاح حسني تطلب من ابنها الوصول لوالدة مي عمر" أحباب" والتخلص منها قبل أن يصل إليها أحمد خليل ويكشف خداعها له .



