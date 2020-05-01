مسلسل الفتوة الحلقة 8 .. مى عمر تكشف حقيقة من أنقذها

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال بمشهد رومانسي بينه وبين " ليل " مي عمر .
وكشفت له مي عمر عن معرفة سره وحقيقة زى الملثم الذي يستخدمه في نيل حقوق الناس ورد مظالمهم .
وتكشف معرفتها بأنه أنقذها من الخطف وأنها لن تنسي له هذا الفعل.
الفنانة عايدة رياض إم " عزمي " أحمد صلاح حسني تطلب من ابنها الوصول لوالدة مي عمر" أحباب" والتخلص منها قبل أن يصل إليها أحمد خليل ويكشف خداعها له .
مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم ياسر جلال مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.