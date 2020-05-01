في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة منة عرفة

يصادف اليوم الجمعة الموافق أول مايو، عيد ميلاد الفنانة منة عرفة والتى أتمت عامها الـ 21، وتحرص دائما منة على مشاركة متابعيها بأحدث الإطلالات والأزياء التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أو غيرها.
وتتمتع منة عرفة بذوق راق ومختلف فى اختيار قطع الملابس التى تظهر بها، فتعتمد على القطع التى تبرز جمالها ورشاقته، كما تميل منة عرفة إلى اختيار الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة بالإضافة إلى أنها تحرص على التنوع مما جعلها مختلفة وأنيقة.
وتعتمد منة عرفة فى الكثير من الأحيان على الإطلالات غير تقليدية والملفتة التى تجمع بين الجرأة و الأناقة، كما تتميز منة بتنسيقها واعتمادها على الإكسسوارات التى تمنحها إطلالة متكاملة.
تحرص منة عرفة على اخنيار تسريحات الشعر وصيحات المكياج المواكبة لأحدث للموضة و التى تبرز جمالها أيضا.