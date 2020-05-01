في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة منة عرفة

يصادف اليوم الجمعة الموافق أول مايو، عيد ميلاد الفنانة منة عرفة والتى أتمت عامها الـ 21، و

تحرص دائما منة على مشاركة متابعيها بأحدث الإطلالات والأزياء التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أو غيرها.