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مرأة

كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:31 ص
جويل مرديان
جويل مرديان
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة اللبنانية جويل مرديان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورها منذ أول يوم من شهر رمضان الكريم.

ولفتت  جويل مرديان الأنظار خلال أسبوع من شهر رمضان بمجموعة متنوعة ومختلفة من الإطلالات التى سيطر عليها طابع الاحتشام ومنحها إطلالة أنيقة  مميزة فى نفس الوقت.

حرصت جويل مرديان على أن تظهر كل يوم بعباية و لوك جديد يتناسب مع شهر رمضان، فهى تعد من المشاهير اللاتى يعشقن متابعة الموضة و التنوع و الظهور منحين لأخر بلوك جديد، فقد أشتهرت بإطلالاتها المتنوعة وغير التقليدية.

وتميزت إطلالات جويل مرديان فى رمضان 2020، بأنها مختلفة و مواكبة لشهر رمضان  الكريم، كما أتسمت التصميمات بالنقوشات المميزة و الجذابة التى جعلتها محط الأنظار.


كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
كل يوم عباية.. جويل مرديان تستعرض أناقتها في أول أسبوع من رمضان
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