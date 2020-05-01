سقوط عصابتين لترويج الاستروكس والهيروين في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عصابتين لترويج المخدرات في مدينتي الخصوص وشبين القناطر بحوزتهم كميات من الاستروكس والهيروين.





تلقى العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، إخطارا يفيد قيام عصابتين بترويج المخدرات في مدينتي الخصوص وشبين القناطر.





وتبين ان المتهمينهم محمد ط ح ومحمدخ ع ومحمد س ع ومحمد س ز عاطل وبحوزتهم كمية من الاستروكس المخدر تزن 180 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 75 جرام ومبلغ 2900 جنيه و4هاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم مكافحة المخدرات من ضبط زكي و ز عاطل ومقيم سرياقوس - دائرة مركز الخانكة وبحوزته 18 فرش من الحشيش المخدر تزن 2 كيلو جرام ومبلغ 10 الاف جنيه وهاتف محمول حال استقلاله احدى السيارات.