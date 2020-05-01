شعراوي يشارك فى أكبر قافلة مواد غذائية لـ 150 ألف أسرة بـ 22 محافظة





وانطلقت القوافل إلى محافظات: الوادي الجديد مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، بني سويف، قنا، المنيا، الاقصر، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الاسكندرية ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس. حضر حفل إطلاق قوافل الخير كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر ، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، كما يشارك أيضًا كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، علي أهمية الدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر خلال الفترة الحالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، ودعم الجهود التى تقوم بها كافة الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات خاصة فى ظل التعاون لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا على كافة فئات المجتمع .





وأشاد اللواء محمود شعراوى بالمبادرات التى أطلقتها منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المصرية و رجال الأعمال مؤخرًا للتكاتف مع جهود الحكومة في مواجهة أزمة كورونا والتخفيف من الآثار الناجمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد علي بعض الفئات من المجتمع خاصة الأسر الاولي بالرعاية .





وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تنسق خلال الفترة الحالية مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لدعم بعض الأسر في القري الاكثر احتياجًا في عدد من محافظات الصعيد والقري التي يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها خلال الفترة الحالية. وأشاد شعراوى بجهود صندوق "تحيا مصر" فى القرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات والتى بلغت حوالى 24 قرية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير المدارس والقرى وإطلاق مبادرات صحية ومجتمعية ومساعدة الفتيات الأولى بالرعاية بالزواج .





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مساهمات أبناء الشعب المصرى فى الصندوق تأتى فى إطار الثقة الكبيرة من المصريين لما يقوم به الصندوق وتوصيل المساعدات الى كافة المستحقين بمختلف محافظات الجمهورية . وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية تكاتف كافة فئات المجتمع لمساعدة ودعم جهود الدولة خلال الفترة الحالية والعبور من الأزمة الحالية الي بر الأمان ، واستمرار دوران عجلة الانتاج والاقتصاد بكافة المحافظات .





من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف الرئيسي من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة وذلك تنسيقا مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.





وأضاف أن قوافل اليوم تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لافتا إلى أنه تم توفير هذه القوافل من خلال تعاون الصندوق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة خالد عبد الله للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى قيام مؤسسات الأورمان، ومصر الخير، والجمعية الشرعية، والهيئة القبطية الإنجلية بتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بكل محافظة.





وأوضح عبد الفتاح أنه تم مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وسيتم توزيع المواد الغذائية تحت إشراف السادة المحافظين لضمان وصولها لمستحقيها. وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أنه خلال الفترة الماضية تم توزيع المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم، بالإضافة الي توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بحي منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة عن عاتقهم خلال فترة حظر التجوال.





كما تم توزيع 185 طنا من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات دمياط، الفيوم، وسوهاج ضمن مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة. وكان اللواء محمود شعراوي قد شارك منتصف شهر أبريل الماضي في اطلاق صندوق تحيا مصر لـ 3 قوافل محملة بالمواد الغذائية واللحوم والخضروات تتضمن ١٨٥ طن مواد غذائية و لحوم وبطاطس وذلك إلي محافظات الفيوم ودمياط سوهاج ضمن حملة الصندوق لرعاية أسر العمالة غير المنتظمة التى تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد .





جدير بالذكر أن صندوق " تحيا مصر " يعمل كمعاون لأجهزة الدولة كافة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك تنسيقًا مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمة . وقام الصندوق خلال الأاسبوع الماضي بتوزيع المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم.





كما تم توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بمنطقة منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة من على عاتقهم خلال فترة حظر التجوال. ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا وقام الصندوق بتوفير 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي لدعم القطاع الطبي، ويتم التنسيق حاليًا لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية فضلا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني .

شارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، صباح اليوم الجمعة في إطلاق صندوق "تحيا مصر" لأكبر قافلة خير محملة بالمواد الغذائية واللحوم والمطهرات عبر (١٢٣ سيارة محملة ب١٦٥٠ طن ) لتوزيعها على 150 ألف أسرة في 22 محافظة ضمن مبادرته ( نتشارك هنعدي الأزمة) لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.