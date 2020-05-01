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ديني

مفتى الجمهورية: كل ليلة فى رمضان بها عتق من النار.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:38 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن طبيعة شهر رمضان، أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، لافتا إلى أن بعض العلماء رأوا أن هذا الحديث فيه إشكال من ناحية ضعفه، وإنما يؤخذ به فى فضائل الأعمال.

وتابع مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ابلغنا ان كل ليلة فى رمضان، فيها عتق من النار".

وأضاف مفتى الجمهورية، إن الصوم يحجب الإنسان عن الوقوع فى المعاصى، ويجعله يتحكم فى نفسه عند الغضب، مشيرا إلى أن الإنسان القوى هو من يملك نفسه عند الغضب، والعبادة تكسب المرء القوة فى تصرفاته.

وشدد مفتى الديار المصرية، أن الإنسان عليه ان يهتدى بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، بالتحكم فى النفس، أثناء اللحظات التى يدخل فيها الشيطان والهوى والشهوات، والكثير من الأشياء التى تنازع حقيقة الصوم، قائلا:  "يجب على كل مسلم، ان يتذكر عن دخوله مشاحنات ما احد، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحدا أو شاتمه، أو قاتله، فليقل اللهم إني امرئ صائم". 

ولفت إلى ضرورة ات يدرب كل مسلم، على تمالك نفسه أثناء الغضب، حين وقوع مشاحنات، ومن يفعل هذا قد ملك أمر نفسه،  وارتقى وسما بنفسه، وهو فى موقف لك يكن ضعيفا وإنما كان قويا بقوة العبادة، فكان يستطيع أن يشتم او يسب الا ان العبادة أعطته القوة، وهذا دليل قبول من الله سبحانه وتعالى.
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