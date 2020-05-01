بفائدة 5%.. الزراعة: استفادة مزارع الدواجن ومراكز الألبان من مبادرة البنك المركزي

تستقبل مديريات الزراعه وإداراتها على مستوى المراكز، طلبات مربى الدواجن، ومراكز تجميع الألبان، للإستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات المتوسطة والصغيرة بقرض 5%، بهدف تطوير ورفع كفاءتها.





قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم عقد بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى، فى مارس الماضى، يهدف إلى التعاون فى مجال رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهوريه، لكونها المنفذ التسويقى لصغار منتجى الألبان، وكذلك رفع كفاءة عنابر الدواجن وتطوير العمل بها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، والذى يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين العائد الإقتصادى.





وأضاف القصير أن البنك المركزى المصرى إعتمد مشروعات وأنشطة الثروة الداجنة ومراكز تجميع الألبان، ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة يمكن أن تستفيد من مبادرة البنك المركزى بقروض بنكية ميسرة بنسبة عائد 5%.





وأوضح أنه تم أيضًا توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الأهلى المصرى وإتحاد منتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى والإرشادى لمربى الدواجن وتحويل عنابرهم من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، ولدينا الأن بعض الطلبات يتم دراستها فنيًا وائتمانيًا.





من جانبه أوضح مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه صدر القرار الوزارى 94 لسنة 2020 لترخيص مراكز تجميع الألبان، وفقًا للضوابط والاشتراطات الصحية والمرتبطة بسلامة الغذاء، لوضع هذه المراكز تحت رعاية الوزارة ومظلة الدوله، ليتم تطويرها لتواكب المتطلبات العالمية، لضمان جودة الألبان المحفوظه بها، للحفاظ على الصحة العامه، ومواكبة الطلبات التصديرية، وخاصة أننا نحقق الإكتفاء الذاتى من الألبان الطازجة السائلة، بل نصدر الفائض من منتجاتنا للخارج.





وقال الصياد أننا على أعتاب الوصول إلى الإكتفاء الذاتى من إنتاجنا من دواجن التسمين، وجارى الأن تسجيل 14 منشأة إنتاج داجنى معزولة ليتم تصدير الفائض عن إحتياجاتنا من الدواجن من خلالها.





وأكد الصياد أنه بتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها إلى نظام التربية المغلق، يؤدي الى مضاعفة إنتاجنا من الدواجن، حيث يساعد المربي على إنتاج 8 دورات فى نظام التربية المغلق بدلا من 4 على الأكثر في النظام المفتوح ، كما أن نسبة نفوق الطيور فى نظام التربية المفتوح قد تتخطى الـ 25% أحيانًا طبقًا للأجواء والعوامل الخارجية، أما فى نظام التربية المغلق فإن نسبة النفوق لا تتعدى حاجز الــ 5%، هذا بخلاف معدلات التحويل، والإستفادة من الغذاء، وطول فترة التسمين، وعدد الطيور المرباه فى وحدة المساحه، كلها فى صالح نظام التربية المغلق



