لمواجهة تداعيات كورونا.. مستقبل وطن يوزع كراتين رمضان على المواطنين بالجيزة

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، وتوجيهات السيد عادل ناصر أمين عام محافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم والمهندس أحمد سمير العدل أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجيزه.









قامت امانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجيزه حزب مستقبل وطن بتوزيع كراتين رمضان ( المواد الغذائيه ) على المواطنين بمناطق محافظه الجيزه عدد ١٠٠٠ كرتونه وذلك بالتعاون مع جمعية مستقبل أفضل، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية وآثارها الاقتصاديه.







