AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لمواجهة تداعيات كورونا.. مستقبل وطن يوزع كراتين رمضان على المواطنين بالجيزة

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:46 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
Advertisements
أحمد أيمن
إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، وتوجيهات السيد عادل ناصر أمين عام محافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم والمهندس أحمد سمير العدل أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجيزه.


قامت امانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجيزه  حزب مستقبل وطن بتوزيع كراتين رمضان ( المواد الغذائيه ) على المواطنين بمناطق محافظه الجيزه عدد ١٠٠٠ كرتونه وذلك بالتعاون مع جمعية مستقبل أفضل، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية وآثارها الاقتصاديه.


ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الدولة المصرية والمواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب مستقبل وطن يوزع كمامات وقفازات طبية مجانية

«مستقبل وطن» يواصل جهوده في مواجهة «كورونا» بالجيزة

مستقبل وطن يوزع مواد غذائية على الأسر المتضررة من كورونا في جنوب سيناء

مستقبل وطن الفيوم يوزع كراتين المواد الغذائية على الأسر المتضررة من كورونا.. صور

أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمستقبل وطن تدعم الإدارات الصحية بالمستلزمات الطبية

مستقبل وطن بالمنيا يوزع 10 آلاف شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

ملياردير سوري يناشد الرئيس الأسد إنقاذ شركاته من الانهيار

دراسة.. نقص فيتامين د في بعض الدول أدى إلى زيادة وفيات فيروس كورونا

بعد ارتفاعه 15 قرشا.. هل يعاود الدولار رحلة الصعود أمام الجنيه

تعرف على أسباب أصوات طقطقة السيارة في المطبات

ريهام سعيد: أنا مؤدبة وأمي مشتغلتش رقاصة.. فيديو

مكنش في دماغنا أساسا.. وصلة سخرية من رامز جلال لـ حمدي الميرغني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس