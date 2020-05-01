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رياضة

يورجن كلوب عن محمد صلاح: لاعب استثنائي

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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نور عادل
تحدث الالماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، عن كواليس انتقال مُحترفنا المصري، محمد صلاح، جناح المنتخب الأول لكرة القدم، إلى الريدز في صيف 2017.
وقال يورجن كلوب في تصريحات لقناة بين سبورتس عن صلاح مُتحدثًا عن كواليس انتقاله لـ آنفيلد: "اختيار محمد صلاح لم يكن بالأمر الصعب نظرًا لإمكانياته".

وأكمل: "لقد شهدنا تألقه مع روما وشاهدته أيضًا مع بازل حينما لعب ضد بوروسيا دورتموند، كان كالجناح الطائر ولم نتمكن من إيقافه، كان شابًا ومتوسط البنية الجسدية، وهذا أمر عادي بالنسبة لفئته العمرية".

وأضاف: "تابعته أيضًا عندما كان في تشيلسي، وتابعت انتقاله إلى روما حيث وصل إلى ذروة العطاء والذكاء الكروي، كان مُنسجمًا مع إيدين دجيكو وتأقلما في طريقة اللعب، قبل أنّ ينضم لنا، لعب كجناح أيمن وكان الخيار الأنسب لملء الفراغ الذي تركه كوتينيو".

وواصل: "إنه لاعب استثنائي، أنت كمدرب لا تحظى دائمًا بلاعب سريع وذو فنيات ما يميزه أيضًا هو حب تسجّيل الأهداف، وهذا ما يجعل منه قوة مهددة لكل الفرق التي نقابلها".

وأردف: "لم يكن من الصعب على محمد صلاح أنّ يتأقلم مع طريقة لعبنا في ليفربول، لأنه لاعب استثنائي في عطائه".

وأختتم يورجن كلوب  تصريحاته : "صلاح دائمًا ما يلعب بـ شغف كبير، وهو خير سفير لكرة القدم العربية".
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