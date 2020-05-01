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أخبار البلد

670 مصريا من العالقين في روسيا وأوكرانيا يصلون مرسى علم

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:15 م
مصر للطبران
مصر للطبران
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نورهان خفاجي

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، خلال ساعات قليلة، 3 رحلات طيران استثنائيه سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لنقل المصريين العالقين  في العاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة الروسية موسكو، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.


وتصل الرحلات الثلاثة على متنهم نحو  670 راكبا، إلى مدينة مرسى علم، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.


وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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