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توك شو

مكنش في دماغنا أساسا.. وصلة سخرية من رامز جلال لـ حمدي الميرغني.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:23 م
رامز جلال
رامز جلال
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عادل نصار

سخر الفنان رامز جلال، من ضحية مقلبه الفنان حمدي الميرغني، خلال حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

وقال جلال، عن الميرغني، :"الراجل ده مكنش في دماغنا أساسا، وفجأة لقيناه في الامارات فقلنا نجيبه ونعمل فيه المقلب، ومكنش ينفع نسيبه والمقلب بينادي على صاحبه، وحطينا خطة علشان نوقعه".


وأضاف مقدم برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، :"حمدي اليرغني القرش هدفه الوحيد، ومعايا ومعاكم عاشق الريال ومحب الدرهم والمتيم بالدولار حمدي الميرغني".

 

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

 

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

 

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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