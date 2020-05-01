الصحة العالمية تبرئ الصين: فيروس كورونا لم ينحدر من معمل ووهان

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا لا ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها الوباء، مشيرة إلى أن هذه السلالة لها أصل طبيعي.





وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان: "تشاورنا مع العلماء ونحن مقتنعون بأنه من أصل طبيعي.. من المهم في هذا السياق أننا حددنا ما هو الحامل الطبيعي الأصلي لهذا الفيروس".





كانت تقارير إعلامية تحدثت خلال الفترة الماضية عن أن فيروس كورونا انتشر من مختبر تابع لمعهد الفيروسات في مدينة ووهان والذي يعمل في ظروف المستوى الأعلى من الحماية البيولوجية.





ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية في هذا الموضوع.





وقال ترامب إنه أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا ينحدر من معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الوباء يرجع لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.





وجاء تصريح ترامب على الرغم من أن الاستخبارات الأمريكية أكدت أن هذه السلالة لها أصل طبيعي، بينما نفت الصين مرارا وجود أي صلة بين مختبر ووهان والجائحة.