AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البحيري: توقف مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد أثر على صادرات الملابس الجاهزة

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:06 م
صادرات من الملابس
صادرات من الملابس الجاهزة
Advertisements
علياء فوزى
قال خالد البحيرى، عضو جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، إن توقف عمل المصانع داخل المنطقة اثر بالسلب على صادرات مصر من الملابس الجاهزة للخارج.

وأضاف البحيري، ل"صدى البلد" أن المنطقة الحرة ببورسعيد تساهم بنحو 40% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة وتوقف العمل بها او انخفاض الطاقة الانتاجية له علاقة قوية ومباشرة بتراجع الصادرات .

وأكد البحيرى أن قطاع الملابس الجاهزة اكثر القطاعات المتضررة من انتشار وباء فيروس كورونا سواء محليا من خلال تراجع المبيعات و الطلب على منتجاته او عالميا بسبب صعوبة الشحن و قيام بعض الشركات فى الخارج بالغاء الطلبيات.

وتوقع البحيري، استمرار تراجع صادرات القطاع الفترة المقبلة فضلا عن زيادة التحديات التى تواجه عمل المصانع فى ظل الازمة الحالية.


تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الثلاث الاشهر من 2020 لتسجل 372 مليون دولار في مقابل 406 مليون دولار خلال  نفس الفترة من 2019 بانخفاض نحو 8% بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

140 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة خلال يناير الماضي

تراجع صادرات الملابس الجاهزة لـ 140 مليون دولار يناير الماضي

صادرات الملابس الداخلية تتراجع إلى 1.6 مليار دولار خلال يناير الماضي

الولايات المتحدة تتصدر الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية

257 مليون دولار قيمة صادرات الصناعات النسيجية المصرية خلال يناير الماضي

45 مليون دولار قيمة صادرات المفروشات المنزلية خلال يناير

ترشيحاتنا

أول رد فعل من حمدي الميرغني بعد مقلب رامز جلال

بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها

118 مليون جنيه.. الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي

عجز العالم وفعلها العرب.. تفاصيل نجاح أول علاج لـ كورونا بـ الإمارات

زوجة الشهيد هيثم فتحي لـ صدى البلد: عرفت الطريقة اللي استشهد بيها في الاختيار

عمرو يوسف يتفوق على أحمد السقا ويهزمه في عقر داره .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الملوخية من نبات سام عند الهكسوس إلى دواء شاف للمعز الفاطمي

بإكسسوارات غريبة .. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها