البحيري: توقف مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد أثر على صادرات الملابس الجاهزة

قال خالد البحيرى، عضو جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، إن توقف عمل المصانع داخل المنطقة اثر بالسلب على صادرات مصر من الملابس الجاهزة للخارج.



وأضاف البحيري، ل"صدى البلد" أن المنطقة الحرة ببورسعيد تساهم بنحو 40% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة وتوقف العمل بها او انخفاض الطاقة الانتاجية له علاقة قوية ومباشرة بتراجع الصادرات .



وأكد البحيرى أن قطاع الملابس الجاهزة اكثر القطاعات المتضررة من انتشار وباء فيروس كورونا سواء محليا من خلال تراجع المبيعات و الطلب على منتجاته او عالميا بسبب صعوبة الشحن و قيام بعض الشركات فى الخارج بالغاء الطلبيات.



وتوقع البحيري، استمرار تراجع صادرات القطاع الفترة المقبلة فضلا عن زيادة التحديات التى تواجه عمل المصانع فى ظل الازمة الحالية.





تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الثلاث الاشهر من 2020 لتسجل 372 مليون دولار في مقابل 406 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض نحو 8% بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.



