رئيس قسم مناعة يكشف نتائج حقن مرضى كورونا ببلازما الدم.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس, إن استخدام بلازما المتعافين لمرضي فيروس كورونا، تم بالفعل بعد إجراء عدة دراسات وابحاث عن ذلك.





وأضاف الدكتور أشرف عقبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الأن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن هناك دراسة أجريت في مارس الماضي على استخدام البلازما على مصابي كورونا وتم بالفعل شفائهم بنسبة كبيرة بعد الحقن ولكن مازال الحاجة إلى أبحاث ودراسات أكثر.





وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس, أن منظمة الصحة والدواء الأمريكية أعلنت موافقتها على علاج مصابي كورونا في الحالات الحرجة ببلازما المتعافين.





وأوضح الدكتور أشرف عقبة أن نتائج استخدام بلازما المتعافين لشفاء مصابي فيروس كورونا كانت مبشرة وهذا شئ ايجابي.





وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد دواء على مستوى العالم أجمع يقضي علي انتشار وباء فيروس كورونا, مضيفا ان استخدام البلازما يكون في الحالات الحرجة والمهددة فقط حتى الآن.