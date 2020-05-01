دينا الشربينى تنعى شهداء بئر العبد .. شاهد

نشرت الفنانة دينا الشربينى عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة تنعى بها شهداء الوطن في سيناء.





وكتبت دينا:" ‏"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ": "رحم الله شهداء الوطن وربط على قلوب اهلهم #بئر_العبد"





يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت امس الخميس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.









وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره .







