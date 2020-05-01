مصر لا تنسى أبناءها.. جسر طيران لإعادة العالقين بالخارج على مدار الاسبوع

قامت شركة مصر للطيران، وشركات نقل جوي أخرى بتسيير رحلات استثنائية على مدار الأيام الماضية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، على أن تعود جميع الرحلات إلى مرسى علم.





وأعلنت وزارة الطيران المدنى، بالتنسيق مع الخارجية والهجرة والسفارات بالخارج تسيير 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بدءا من الثلاثاء، وحتى نهاية أبريل الماضي ، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية.





وتأتي هذه الإجراءات في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.





ويرصد صدى البلد أبرز الرحلات خلال الايام الماضية





وصل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم، رحلة استثنائية سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من العاصمة الاوكرانية كييف على متنها 164 مصريا من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.









وصلت الرحلة إلى مدينة مرسى علم، حيث تم نقل الركاب القادمين إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.









استقبل مطار مرسى علم الدولي، 30 ابريل رحلة استثنائية سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة العاصمة العمانية مسقط والمالديف على متنها 156 مصريا من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وفي 30 ابريل ايضا وصلت مطار مرسى علم الدولي، امس الخميس، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة جوهانسبرج على متنها 75 مصريا من العالقين في جنوب أفريقيا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وفي 30 ابريل استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة جوهانسبرج على متنها 75 مصريا من العالقين في جنوب أفريقيا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.









وفي 29 ابريل استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلة استثنائيه لشركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من مدينة باريس، على متنها 142 من المصريين العالقين في فرنسا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وفي 28 ابريل استقبل مطار مرسي علم الدولي، رحلة استثنائية سيرتها شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة نحو 148 راكبًا مصريًا من العالقين في إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتصل رحلة إيركايرو الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، إلى مدينة مرسي علم، بعد ظهر اليوم.





وتم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وفي 26 ابريل وصلت مطار مرسي علم الدولي، رحلة مصر للطيران الاستثنائية القادمة من بانكوك وكوالالمبور ، وعلي متنها نحو 234 مصريا من العالقين بتايلاند وماليزيا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتم نقل جميع الركاب المصريين إلى الحجر الصحي هناك بأحد الفنادق مرسى علم المخصصة للعزل لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.









وفي26 ابريل استقبل مطار مرسي علم الدولي، رحلة مصر للطيران الاستثنائية قادمة من بانكوك وكوالامبور ، وعلي متنها نحو 234 من المصريين العالقين بتايلاند وماليزيا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتصل الرحلة الاستثنائية إلى مدينة مرسي علم، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.









وفي 23 ابريل استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلتي مصر للطيران الاستثنائية رقم ms848، ms758، قادمتين من دولتي المغرب وامستردام، على متنهما نحو 216 راكبا مصريا من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.



