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أخبار البلد

مصادر: لا صحة لفتح الأندية ومراكز الشباب الفترة المقبلة منعا للتجمعات

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفي مصدر مسئول ما تردد حول نيه وزارة الشباب فتح الأندية و مراكز الشباب في منتصف شهر مايو الجاري وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد ان الحكومة لم تتخذ اَي قرار بفتح الأندية حتى الان وذلك منعا للتجمعات .

واضاف المصادر  ان تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية.

واشارت المصادر الى انه سيتم  مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.

كما ان الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين.

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