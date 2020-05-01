خطأ فادح في مسلسل البرنس.. محمد رمضان على سرير العناية المركزة

وظهر محمد رمضان، مستلقيًا على ظهره على أحد أسرة العناية المركزة، وفي يده اليسرى فقط عدد كبير من الأسلاك، منها 6 أسلاك في منطقة الكوع، وهو ما جعل عدد كبير من النشطاء يسخرون من هذا الخطأ.

بينما شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها تنفيذ أخ "رضوان البرنس" محمد رمضان مخططًا لقتله، والذى نفذه "رأفت" زوج شقيقته بعد قيادته لسيارة نقل وقام باصطدام سيارته أثناء سيره على الطريق، رغم أن "رضوان" كان يتحدث وقتها بأنه سيكسر وصية والده ويعطى أشقاءه حقوقهم من الميراث.



