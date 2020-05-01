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فن

خطأ فادح في مسلسل البرنس.. محمد رمضان على سرير العناية المركزة

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:28 م
محمد رمضان - البرنس
محمد رمضان - البرنس
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سعيد فراج
تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور من الحلقتين السابعة والثامنة لمسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، والتي ظهر فيها داخل غرفة العناية المركزة بعد الحادث المدبر له من قبل أشقائه. 

وظهر محمد رمضان، مستلقيًا على ظهره على أحد أسرة العناية المركزة، وفي يده اليسرى فقط عدد كبير من الأسلاك، منها 6 أسلاك في منطقة الكوع، وهو ما جعل عدد كبير من النشطاء يسخرون من هذا الخطأ. 

بينما شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها تنفيذ أخ "رضوان البرنس" محمد رمضان مخططًا لقتله، والذى نفذه "رأفت" زوج شقيقته بعد قيادته لسيارة نقل وقام باصطدام سيارته أثناء سيره على الطريق، رغم أن "رضوان" كان يتحدث وقتها بأنه سيكسر وصية والده ويعطى أشقاءه حقوقهم من الميراث.

وحضرت الشرطة والنيابة لمعاينة مكان الحادثة، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم الى المستشفى، وحضر أشقاؤه وأهله بعد إبلاغ الشرطة لهم بالحادث، وأبلغهم بأن "رضوان" في العمليات نتيجة لنزيف حاد بعد إصابته بجرح في البطن، والطفلة بصحة جيدة، وفى الجانب الآخر توفيت الزوجة "لبنى" نجلاء بدر ابنها "سيف"، نتيجة الحادث.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

خطأ فادح في مسلسل البرنس.. محمد رمضان على سرير العناية المركزة
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