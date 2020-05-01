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فن

منظومة متكاملة.. محمد رمضان ينشر كواليس تصوير مسلسل البرنس

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:22 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه كواليس تصوير مسلسله «البرنس» المعروض حاليًا عبر قناة dmc الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وعلق محمد رمضان، على الفيديو قائلًا: «#البرنس المشروع الناجح منظومة متكاملة #ثقة_في_الله_نجاح»، ليتفاعل معه متابعيه بالإعجابات والتعليقات. 

بينما شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها تنفيذ أخ "رضوان البرنس" محمد رمضان مخططًا لقتله، والذى نفذه "رأفت" زوج شقيقته بعد قيادته لسيارة نقل وقام باصطدام سيارته أثناء سيره على الطريق، رغم أن "رضوان" كان يتحدث وقتها بأنه سيكسر وصية والده ويعطى أشقاءه حقوقهم من الميراث.

وحضرت الشرطة والنيابة لمعاينة مكان الحادثة، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم الى المستشفى، وحضر أشقاؤه وأهله بعد إبلاغ الشرطة لهم بالحادث، وأبلغهم بأن "رضوان" في العمليات نتيجة لنزيف حاد بعد إصابته بجرح في البطن، والطفلة بصحة جيدة، وفى الجانب الآخر توفيت الزوجة "لبنى" نجلاء بدر ابنها "سيف"، نتيجة الحادث.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.


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