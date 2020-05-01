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أمين عمال مصر: صندوق الطوارئ قدم مساعدات لـ42 ألف عامل في قطاع السياحة

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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عادل نصار

وجه ممدوح حمدي، أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال مصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه حماية العمالة غير المنتظمة.


وأشاد بأداء وزير القوى العاملة محمد سعفان في حصر أعداد العمالة المنتظمة المستحقة لمنحة الـ500 جنيه.

 

وأضاف "حمدي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مديريات القوى العاملة كانت تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة في قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والمقاولات.


ونوه إلى أن قطاع السياحة يعمل فيه أكثر من 4 ملايين عامل، وصندوق الطوارئ قدم إعانات مالية لنحو 42 ألف عامل.

 

وأكد ضرورة النظر للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بدون عقود محددة أو دائمة المدة، وحصرها بالكامل لتقديم المساعدات لها.

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