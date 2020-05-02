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فن

أحمد العوضي يكشف عن صورة جديدة من كواليس الاختيار.. شاهد

السبت 02/مايو/2020 - 12:21 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر أحمد العوضي فى صورة من أحداث مسلسل الاختيار حيث يقوم بدور الإرهابي هشام عشماوى، الذى يعرض حاليا على قناة one.

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان  أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي. 

وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 

ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله. 
أحمد العوضي يكشف عن صورة جديدة من كواليس الاختيار.. شاهد
أحمد العوضي يكشف عن صورة جديدة من كواليس الاختيار.. شاهد
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