أخبار التوك شو.. كريزي تاكسي ومقلب رامز في حمدي الميرغني.. وبكاء هستيرى من إدوارد.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس
الجمعة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو،
خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين
والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
بكاء هيستيرى من
إدوارد بـ خلي بالك من فيفي والفنانة تنهي المقلب بزغرودة وأسف
دخل الفنان إدوارد فى نوبة بكاء شديدة عندما حل ضيفا على الفنانة فيفي عبده
في حلقة اليوم من برنامج "خلي بالك من فيفي" المذاع على قناة "إم بي سي مصر5".
وتعرض الفنان إدوارد لمقالب فيفي عبده طوال الحلقة، وبدأ المقلب بصوت فرقعة داخل منزل فيفي عبده مما أدى إلى توتر ادوارد.
ودخل ادوارد فى نوبة بكاء هيستيري عندما ادعت فيفي عبده تعرضها للإغماء، مقبلا يد فيفى قائلا:" انا اسف يا فيفي".
ونشبت مشادة بين خادمة فيفي عبد وادوارد، بعد اتهامها له بقتل فيفى عبده، وأصيب بتوتر شديد.
وانهت فيفى عبده المقلب بزغرودة قائلة لإدوارد:" انا اسفة انى خليتك تعيط".
علق المحامي سمير صبري، على برنامج رامز مجنون رسمي، قائلًا: "رامز جلال غير مقيد في أي نقابة، ويقوم بأعمال سادية في برنامجه، ويستهزئ بضيوفه".
وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "رامز جلال بلطجي"، لافتًا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد رامز جلال.
واستكمل: "برنامج رامز جلال يسيء إساءة بالغة للمرضى النفسيين، طبقًا لبيان مستشفى العباسية".
في السياق نفسه علق صبري، على القبض على الفنانة سما المصري، قائلًا: "أقل شيء وإن كان جاء متأخرًا هو القبض على سما المصري"، مؤكدًا أن سما المصري تدعو إلى الفسق.
علق المحامي سمير صبري، على برنامج رامز مجنون رسمي، قائلًا: "رامز جلال غير مقيد في أي نقابة، ويقوم بأعمال سادية في برنامجه، ويستهزئ بضيوفه".
وقع الفنان حمدي الميرغني نجم مسرح مصر سابقا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا لا ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها الوباء، مشيرة إلى أن هذه السلالة لها أصل طبيعي.
وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذى إذيع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "تشاورنا مع العلماء ونحن مقتنعون بأنه من أصل طبيعي.. من المهم في هذا السياق أننا حددنا ما هو الحامل الطبيعي الأصلي لهذا الفيروس".
كانت تقارير إعلامية تحدثت خلال الفترة الماضية عن أن فيروس كورونا انتشر من مختبر تابع لمعهد الفيروسات في مدينة ووهان والذي يعمل في ظروف المستوى الأعلى من الحماية البيولوجية.
عرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا مصورا مع المواطنين في الشارع، لاختيار نجم تيك توك المفضل لدى البعض.
وقام البعض من المواطنين، بعمل مقاطع تيك توك في التقرير المصور، بشكل لطيف.
ودخلت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج " توب تيك توك" المذاع على قناة " صدى البلد"، في تحد جديد مع أحمد صلاح من مشاهير تيك توك ولاعب ما يعرف بـ فري ستايل.
قال الدكتور إسلام عنان أستاذ علم اقتصاديات الدواء
وانتشار الأوبئة، إن اختراع علاج لفيروس كورونا
يحتاج من 10 سنوات إلى 15 سنة وتم اختصار هذه المدة في 13 شهرا، لافتا أن هناك أدوية يعاد استخدامها في الوقت الحالي، وهناك حوالى 20 عقارا يتم اختبارها حاليا.
وأعلن عنان خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية هبة جلال، أن هناك نتائج مبشرة للعلاج ببلازما المتعافين، حيث يتم الحصول على البلازما من شخص تعافى من الكورونا بعد أسبوعين من تعافيه، حيث يكسب المتعافي مضادات أكسدة، ويتم وضعها لشخص مريض لديه أعراض شديدة، وهذه الطريقة في العلاج قديمة للغاية ومنذ 100 سنة يتم استخدامها.
عرضت فضائية"سكاى نيوز" تقريرا عن تطور العلاج بالخلايا الجذعية فى الإمارات حيث جاء: إن الإمارات دخلت مرحلة جديدة فى تجهيز علاج فيروس كورونا، وذلك عن طريق الخلايا الجذعية، لافتا إلي أن الفريق الطبي يطور علاجا يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة ادخالها بعد تنشيطها طبيا.
وأضاف التقرير أن العلاج تم منحه براءة اختراع بعد تجربته علي 73 مريضا بفيروس كورونا، لافتا إلي أن جميع النتائج كانت سلبية، وذلك بعد إدخال العلاج إلي الرئتين مباشرة.
قالت منظمة الصحة العالمية، إنها لا تزال تصنف وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أنه حالة طواريء صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.
وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذى أذيع عبر قناة "إكسترا نيوز": نشعر بقلق من الانعكاس المحتمل للمرض على المجتمعات المحلية التي تعاني للتو من صعوبات كثيرة.. هذا الأمر يمثل مشكلة بالنسبة إلى المجتمع الدولي".
قالت منظمة الصحة العالمية
، إنها لا تزال تصنف وباء فيروس كورونا
المستجد (كوفيد-19) على أنه حالة طواريء صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.