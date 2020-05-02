أخبار التوك شو.. كريزي تاكسي ومقلب رامز في حمدي الميرغني.. وبكاء هستيرى من إدوارد.. فيديو

علق المحامي سمير صبري، على برنامج رامز مجنون رسمي، قائلًا: "رامز جلال غير مقيد في أي نقابة، ويقوم بأعمال سادية في برنامجه، ويستهزئ بضيوفه".

وقع الفنان حمدي الميرغني نجم مسرح مصر سابقا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا لا ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها الوباء، مشيرة إلى أن هذه السلالة لها أصل طبيعي.





وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذى إذيع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "تشاورنا مع العلماء ونحن مقتنعون بأنه من أصل طبيعي.. من المهم في هذا السياق أننا حددنا ما هو الحامل الطبيعي الأصلي لهذا الفيروس".



