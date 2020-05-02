AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إبني هيفضل جوه في قلبي.. محمد منير ينعى شهداء حادث بئر العبد

السبت 02/مايو/2020 - 12:53 ص
محمد منير
محمد منير
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان الكبير محمد منير عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة ، نعى من خلالها شهداء الوطن في سيناء.

وكتب محمد منير معلقا عليها لو على الحزن؛ بنعرف نحزن، بس مفيش للحزن مكان، إبني هيفضل جوه في قلبي، صوره بتضحك بالألوان..  #الشهيد".

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة انفجرت، الخميس، في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 

وأكدت، القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكيم ينعى شهداء بئر العبد في سيناء

عاش شهداء الوطن.. فتحي عبد الوهاب ينعى شهداء القوات المسلحة

نقيب المهن التمثيلية ينعى شهداء القوات المسلحة

أحمد فتحي ينعى شهداء الوطن في سيناء

بكلمات مؤثرة.. هاني شاكر ينعي شهداء حادث بئر العبد

بالتحية العسكرية.. محمد دياب ينعى شهداء حادث بئر العبد الإرهابي .. شاهد

ترشيحاتنا

على متنها 164 مصريا.. وصول طائرة للعالقين بأوكرانيا إلى مرسى علم.. صور

118 مليون جنيه.. الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي

أخبار الفن.. عمرو واكد مع نجمة أفلام إباحية.. فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. خطأ فادح في مسلسل البرنس

أحمد العوضي يكشف عن صورة جديدة من كواليس الاختيار.. شاهد

مرتبط بزيادة وفيات كورونا.. احذر نقص هذا الفيتامين في جسمك

مخدرات دليفري.. العصابات الإجرامية توصل لعملائها الممنوعات في علب البيتزا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر بلوند.. أصالة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى