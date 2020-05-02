إبني هيفضل جوه في قلبي.. محمد منير ينعى شهداء حادث بئر العبد

نشر الفنان الكبير محمد منير عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة ، نعى من خلالها شهداء الوطن في سيناء.





وكتب محمد منير معلقا عليها لو على الحزن؛ بنعرف نحزن، بس مفيش للحزن مكان ، إبني هيفضل جوه في قلبي ، صوره بتضحك بالألوان.. #الشهيد".





وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة انفجرت، الخميس، في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكدت، القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.



