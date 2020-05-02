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أخبار العالم

رسالة من بشار الأسد إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

السبت 02/مايو/2020 - 01:25 ص
كوريا الشمالية تعلن
كوريا الشمالية تعلن تلقي كيم جونج رسالة من بشار الأسد
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قسم الخارجي
أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، تلقي الزعيم كيم جونج أون، رسالة، من الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، تأكيدها، أن كيم جونج أون، تلقى- في 28 أبريل الماضي- رسالة، من الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت أن الرسالة، تضمنت ردا على التهنئة والتمنيات التي أعرب عنها الزعيم "كيم" للرئيس "بشار" بمناسبة عيد الجلاء في سوريا.   

وذكرت الوكالة الكورية أن الأسد أعرب عن شكره للزعيم الكوري، واضافت أنه "أعرب عن قناعته بأن العلاقات التاريخية بين البلدين ستشهد تعزيزا في جميع المجالات بالتوافق مع المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين".  

ولفتت إلى أن الرئيس السوري أعرب عن دوام الصحة لكيم جونج أون والازدهار للشعب الكوري الشمالي.

وكان الزعيم الكوري كيم جونج أون أرسل في 22 ابريل رسالة إلى بشار الأسد وذلك في إطار سلسلة من الرسائل خلال الأشهر الماضية، وذلك بالتزامن مع تقارير حول تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، بظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، علنا، للمرة الأولى، منذ 20 يوما.

ولم تكشف الوكالة مزيدا من التفاصيل حول ظهور كيم جونج أون، وسط الأنباء المتضاربة عن صحته.
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