الأسهم الأمريكية تهوي بفعل تجدد تهديد الرسوم الجمركية ضد الصين

شهدت البورصة الأميركية موجة بيع حادة بختام تعاملات اليوم الجمعة، الموافق فجر السبت، إذ تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب عودة شبح الرسوم الجمركية ضد الصين.





وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية ضد الصين مجددا ردا على جائحة كوفيد-19 التي تسببت للاقتصادات العالمية في توقف شديد.





وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 617.09 نقطة، بما يعادل 2.53 بالمئة، إلى 23728.63 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 81.13 نقطة، أو 2.79 بالمئة، إلى 2831.3 نقطة.



