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حوادث

مصرع شخص صعقا بالكهرباء أثناء ملامسته عامود إنارة

السبت 02/مايو/2020 - 02:33 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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جمالات الدمنهورى
لقي شخص مصرعه صعقًا بالكهرباء،اثر ملامسة عمود إنارة بقرية قصر بولاد التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا بلاغا من مركز شرطة أبوحمص ، يفيد بوصول " جثة هامدة " للمستشفى المركزى اثر صعق كهربائى.

وبالانتقال والمعاينة والفحص تببن مصرع " أشرف محمد يوسف الشرقاوى " 45 سنة، ومقيم بقصر بولاد بمركز أبو حمص، اثر تعرضه لصعق كهرباءى إثر ملامسة عمود إنارة .

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي، تحت تصرف النيابة العامة تحت تصرف النيابة.
وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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