بالتحية العسكرية.. سارة نخلة تنعى شهداء حادث بئر العبد الإرهابي

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " وهي تؤدى التحية العسكرية لشهداء القوات المسلحة.





وعلقت سارة على الصورة قائلة "#حيوهم_فين_ماكنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم #تحيا_مصر"





يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت الخميس الماضي بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.









وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.



