ترامب: نأمل ألا يزيد عدد ضحايا كورونا داخل الولايات المتحدة عن 100 ألف

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في ألا يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة عن 100 ألف حالة.





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نأمل في أقل من 100 ألف "، وهو عدد أعلى من تقديراته السابقة حين أشار إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألفا يوم الاثنين.





وشدد ترامب مع ذلك على أنه "كان من الممكن بل كان يجب وقف انتشار الفيروس في مصدره"، في إشارة إلى الصين.





وتابع: "بدأنا الآن عملية تدريجية لإعادة فتح البلاد بفضل تمكننا من تسطيح المنحنى الوبائي وإبطاء وتيرة الانتشار وتوسيع قدراتنا بشكل واسع في قطاع الصحة".





وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ1126432 حالة، وكذاك من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض بـ65598 حالة.



