AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تخصيص يوم الخميس 14 مايو للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية.. اعرف التفاصيل

السبت 02/مايو/2020 - 03:27 ص
القيادات الدينية
القيادات الدينية
Advertisements
محمد شحتة
اقترحت لجنة الأخوة الإنسانية، تخصيص يوم الخميس الموافق 14 مايو يوما للصلاة والصوم والدعاء من أجل الإنسانية 

ودعت اللجنة كل القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للإستجابة لهذا النداء الإنساني والتوجه إلى الله بصوت واحد ليحفظ البشرية وأن يوفقها لتجاوز الجائحة ويعيد إليها الأمن والإستقرار والصحة والنماء ليصبح عالمنا بعد انقضاء هذه الجائحة أكثر إنسانية وأخوة من أي وقت مضي.

وذكرت اللجنة، أن عالمنا اليوم يواجه خطرا داهما يهدد حياة الملايين من البشر حول العالم بسبب الإنتشار المتساره لفيروس كورونا.

وأوضحت، أن هذه الأزمة تستوجب منا التوجه إلى الله بالصلاة والصوم والدعاء وأفعال الخير كل فرد بمكانه وعلى حسب دينه ومعتقده او مذهبه من أجل أن يرفع الله هذا الوباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب.. مدى صحة تحقيق الأمنيات بعد العصر

متى تكون ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة؟ تعرف على آراء العلماء

بعد انتشار فيروس كورونا.. الإفتاء تحدد أفضل طريقة للتعامل مع الوباء بآية قرآنية

اسباب عدم قبول الدعاء.. 5 أمور تحول بينك وبين إجابته عند الله

أجمل دعاء يوم الجمعة للأصدقاء .. احرص عليه

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب.. وقت تحقيق الأمنيات.. وهذه أفضل الأدعية

ترشيحاتنا

من إيجابيات كورونا.. انتشاره وقاية للبشر من أمراض أخرى في المستقبل

الأرخص سعرا إطلالة سيرين عبد النور.. ملابس ومجوهرات النجمات تغضب الجمهور

بالجلد الأسود.. هنادي مهنى بإطلالة جريئة

90% من المتعافين بالهيدروكسي كلوروكين أصيبوا بمضاعفات أخطر من كورونا

حريق كبير بمعرض ملابس بميت غمر.. فيديو

بعد ابتكار لقاح كورونا فى الإمارات.. رئيس الدولة وبن راشد وبن زايد يوجهون رسالة للشعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بدلة رقص.. شاهد مى سليم تنشر هذه الصورة

بـ شعر بلوند.. أصالة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة