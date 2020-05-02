تخصيص يوم الخميس 14 مايو للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية.. اعرف التفاصيل

اقترحت لجنة الأخوة الإنسانية، تخصيص يوم الخميس الموافق 14 مايو يوما للصلاة والصوم والدعاء من أجل الإنسانية





ودعت اللجنة كل القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للإستجابة لهذا النداء الإنساني والتوجه إلى الله بصوت واحد ليحفظ البشرية وأن يوفقها لتجاوز الجائحة ويعيد إليها الأمن والإستقرار والصحة والنماء ليصبح عالمنا بعد انقضاء هذه الجائحة أكثر إنسانية وأخوة من أي وقت مضي.





وذكرت اللجنة، أن عالمنا اليوم يواجه خطرا داهما يهدد حياة الملايين من البشر حول العالم بسبب الإنتشار المتساره لفيروس كورونا.



