أستاذ أمراض باطنة: عقار ريمديسفير يقلل مدة علاج المصابين بفيروس كورونا

كشف الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بولاية نيوجيرسي، عن مدى فاعلية العلاج الامريكي الجديد المحتمل لعلاج كورونا ريمديسفير.









وأضاف خضر خلال تصريحات تلفزيونية، أن عقار ريمديسفير يساهم في تقليل مدة العلاج للمصابين من 15 يوم إلى 11 يومًا، كما يقلل نسب الوفاة للمرضى الذين خضعوا للعلاج به من نسبة 12% إلى 8%.





وتابع أن "ريمديسفير" ليس العقار المعجزة أو الناجع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إذا ما قورنت بالنتائج والأرقام، موضحا:"إن العقار يسرع من شفاء مرضى مصابي الكورونا بنسبة 30%".





وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت متحمسة جدًا لعقار الهيدروكسي وتبين لاحقًا عدم وجود أي تأثير مباشر له على الفيروس، فتم اعتماد "ريمديسفير" بعد 90 يوم فقط من بدء التجارب السريرية له، منوها إلى أن "ترامب فشل في إدارة أزمة كورونا وعايز يتعلق بأي قشة لحفظ ماء وجه أمام شعبه، عقب تفاقم أزمة كورونا في الولايات المتحدة".