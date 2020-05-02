أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-5-2020

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم السبت 2-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 176.09 درهم إماراتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم ،وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم

سعر الذهب في الإمارات:

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (201.24 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54.79دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (184.47 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.22 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (176.09 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (47.94دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (150.93 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.09 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (117.39 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (31.96 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (100.62 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.39 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,259 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,704 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,409 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (383.52دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (201,238 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54,788دولار أمريكي)