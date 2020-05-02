رغم تسجيل 17548 إصابة كورونا.. سنغافورة تتجه لتخفيف القيود

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة يوم السبت تسجيل 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أقل زيادة يومية في عدد الحالات خلال أسبوعين ليصل إجمالي الإصابات إلى 17548 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 16 وفاة.





وقالت الوزارة إن معظم الحالات الجديدة من العمال المهاجرين الذين يعيشون في عنابر.





قالت السلطات في سنغافورة، إنها ستبدأ في غضون اسابيع تخفيف القيود التي فرضت من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا، في خطوة أولى نحو إعادة فتح الاقتصاد.





وسيُسمَح لأنشطة مختارة، مثل المشاريع التجارية المنزلية وخدمات غسل الملابس وتصفيف الشعر، بالعمل اعتبارا من 12 مايو (أيار). وكذلك سيُسمح لبعض التلامذة بالعودة إلى المدارس في مجموعات صغيرة من 19 مايو.





وسيعاد فتح بعض أماكن العمل تدريجيا، مع الأخذ في الاعتبار أهميتها للاقتصاد وسلاسل التوريد وقدرتها على تقليل أخطار انتقال العدوى.





وتواجه سنغافورة أعمق ركود في تاريخها الممتد 55 عامًا بسبب القيود المقرر أن تستمر حتى الأول من يونيو والتي تشمل إغلاق معظم أماكن العمل والمتاجر.





وجاء في بيان اصدرته وزارة الصحة: «نستعد لاستئناف آمن تدريجي للأنشطة الاقتصادية والمجتمعية» بعد انتهاء القيود في الأول من يونيو.



