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منوعات

للتغلب على كورونا..عروسان يلجأن لحيلة غريبة في حفل زفافهم.. صور

السبت 02/مايو/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في صورة مؤثرة ظهرت عروس تسير في زفة محاطة بالصور بدلًا من ضيوف الزفاف، وذلك بعد أن وضع فيروس كورونا قيود على حفلات الزفاف والتجمعات في المناسبات.

في لفتة قلبية قامت كنيسة القديس اغناطيوس في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، بمساعدة عروسين على إتمام فرحتهم بزفافهم الذي ينقصه الحضور، حيث وافقت على وضع صور لأقارب العروسين على مقاعد المدعوين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

لتتم مراسم الزفاف بين باريس خاتشي وإميلي ماناشي، مع وجود عدد قليل من أفراد الأسرة بسبب حظر التجمعات الجماهيرية في ضوء جائحة الفيروس المستجد، وكانت القاعة الخاصة بالزفاف مليئة بعشرات الصور من المهنئين والضيوف، كما  سمحت الكنيسة بتصوير الحفل "لايف" لمشاركة اصدقاء العروسين.

اضطر باريس وإميلي إلى إعادة النظر في خطط زفافهما عندما اجتاح فيروس كورونا الولايات المتحدة وأوامر التباعد الاجتماعي المطبقة، ولكن العروسين اللذين كانا مخطوبين لمدة عام تقريبًا، عقدوا العزم على الاستمرار في إتمام مراسم الزفاف.

مع أكثر من مليون إصابة ، يوجد في البلاد الآن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس المستجد من أي دولة أخرى في العالم وأكثر من 64000 أمريكي فقدوا حياتهم.

للتغلب على كورونا..عروسان يلجأن لحيلة غريبة في حفل زفافهم.. صور
للتغلب على كورونا..عروسان يلجأن لحيلة غريبة في حفل زفافهم.. صور
للتغلب على كورونا..عروسان يلجأن لحيلة غريبة في حفل زفافهم.. صور
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