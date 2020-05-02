موعد أذان المغرب في تاسع يوم رمضان

موعد أذان المغرب في تاسع أيام رمضان.. يؤذن اليوم، السبت، الموافق 2 من شهر مايو الميلادي لعام 2020، والتاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:33 مساء بتوقيت القاهرة، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و 18 دقيقة.
وتكون مواقيت الصلاة اليوم التاسع من شهر رمضان الهجري على النحو التالي: السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29، المغرب 6:33، العشاء 7:58.
دعاء الرسول عند الإفطار في سادس أيام رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .
دعاء الإفطار عند أهل البيت
دعاء الإفطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.