موعد أذان المغرب في تاسع يوم رمضان

موعد أذان المغرب في تاسع أيام رمضان .. يؤذن اليوم، السبت، الموافق 2 من شهر مايو الميلادي لعام 2020، والتاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب

في تمام الساعة 6:33 مساء بتوقيت القاهرة، ومدة ساعات الصوم

15 ساعة و 18 دقيقة.