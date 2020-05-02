بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات للفنانة كندة علوش تبرز جمالها

تصدرت اليوم السبت، الفنانة كندة علوش مؤشرات البحث على جوجل، وتعتبر كندة علوش منذ أن تزوجت الفنان عمرو يوسف محط أنظار الكثيرين، وبالرغم من عدم تفاعلها الدائم على السوشيال ميديا، إلا أنها حريصة من وقت لآخر على مشاركة متابعيها بعض الصور على حسابها الشخصي.
وتتميز الفنانة كندة علوش بالظهور دائمًا بالملابس الأنيقة، حيث تعتمد على الاحتشام والأناقة، كما أنها تميل إلى ألوان الأبيض والأسود في كثير من الأحيان.
وتعتمد كندة علوش في لمساتها الجمالية على الألوان الهادئة التي تبرز جمال ملامحها، فتضع الماكياج الجذاب الناعم، إلا أنها ترتكز في إطلالتها على ملامحها الطبيعية والجذابة.
كما تتألق كندة علوش بقصات الشعر البسيطة، فتفضل ترك خصلاته بطريقة انسيابية وناعمة، وهو الأمر الذي يبرز من رقة وجمال إطلالتها في جميع المناسبات التي تظهر فيها.
وفيما يلي سنقوم بجمع أبرز إطلالات الفنانة كندة علوش، والتي نالت إعجاب متابعيها، وأبرزت رقتها وجمالها الناعم والمميز، واليكم الصور من هنا.